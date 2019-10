1 oct 2019 sara corral

La familia Pantoja está siempre en el punto de mira. Y es que las polémicas están a la orden del día en su familia. Es por ello que ayer el plató de 'Sálvame' se incendió con una fuerte pelea entre Anabel Pantoja y Rafa Mora por culpa de Chabelita y su novio, Asraf.

Tras la entrevista de Asraf Beno, novio de Chabelita Pantoja, en 'Sálvame Deluxe', las alarmas han saltado. Y Rafa Mora no ha dudado en echarle en cara a Anabel Pantoja su posición neutral en la relación entre ambos.

Tras ver las imágenes en las que Asraf agarra del brazo a Isa P, Rafa Mora ha tenido unas palabras hacía su prima que a esta no le han sentado nada bien. "Yo a mi prima le digo lo que me molesta y lo que no me molesta", contestaba Anabel

Rafa Mora estaba muy molesto por no sentir el apoyo de Anabel, la prima de su mejor amigo, Kiko Rivera, por lo que ha dicho: "Me molesta que en lugar de decir que se alegra porque Kiko tenga este tipo de amigos muestre indiferencia".

Además, el colaborador ha dejado caer que lo que más le molesta a Anabel es que "haya más de uno sentado opinando de su familia".