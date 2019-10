1 oct 2019 sara corral

Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun, ha roto su silencio y ha hablado directamente con el programa 'Sálvame' acerca de la supuesta infidelidad que la joven habría tenido con Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja.

Hugo cree que Sofía es capaz de cualquier cosa para seguir en el mundo de la televisión. Es por ello que no le parece nada extraño que esta infidelidad sea cierta, además ha dicho: "A mí me lo ha contado una persona cercana y con muchos detalles, y yo me lo creo, de ella me lo creo".

"Para Sofía lo más importante es el dinero, primero está el dinero y luego todo lo demás", continuaba diciendo, a lo que añadía: "A mí me da igual lo que haga Sofía, como si se casa y tiene un niño a los tres meses, pero creérmelo me lo creo".

No sabemos si Sofía tendrá algo que decir al respecto, lo que está claro es que esta supuesta infidelidad está dando mucho de lo que hablar. Aunque Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales ya se hayan manifestado al respecto.