1 oct 2019 sara corral

Mónica Naranjo ha vuelto al estrellato con su nuevo programa en Cuatro 'Mónica y el sexo'. Aprovechando este momento, la cantante ha decidido abrirse en canal y contar una de los momentos más difíciles de su vida, el cual se convierte en el principal motivo para que en su nueva gira, no cante nada de su disco pasado 'Chicas malas'.

"Mira que he intentado recuperar alguna vez el repertorio (del disco Chicas malas), cantarlo y hacer el ejercicio de poder amarlo, de poder olvidar todo lo que hay alrededor de ese disco porque hay mucho dolor", eran las primeras declaraciones que la joven daba.

Su hermano Enrique murió con tan solo 29 años, y una decisión drástica en ese momento es lo que la ha llevado a arrastrar esta cadena. "Mi hermano Enrique se puso muy enfermo durante la grabación de 'Chicas malas', entonces yo tuve que parar la grabación, me tuve que ir con él al hospital y no sabíamos si iba a salir vivo o muerto. Cuando más o menos salió del peligro, lo pasaron a planta, pero la planta a la que lo pasaron no quería dejarlo solo y me pasé la vida en el hospital, no quería dejarlo solo", contaba Mónica.

"Empezaron a presionar desde las discográficas y me encontré que ni siquiera desde mi propia oficina podrían parar esa presión ni decir que lo que estaba pasando era algo muy grave. Entonces amenazaron con denunciarme y con demandarme si no volvía al estudio a seguir con la grabación", continuaba contando.

A lo que añadía: "Ante la amenaza me vi obligada a dejar a mi hermano solo en esa planta del hospital y esa última mirada con la que me miró mi hermano la tengo aquí".

"Vi un rasgo tan deshumanizado dentro de la industria", sentenciaba entre lágrimas Mónica.