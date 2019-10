1 oct 2019 sara corral

Lydia Lozano y Rafa Mora ya nos han hecho participes de algún que otro enfrentamiento. Sin embargo, parece que su relación de trabajo va cada vez a peor, y hoy ha tocado fondo. Tras un minucioso comentario, la guerra se ha declarado haciendo estallar el plató de 'Sálvame'.

Lydia estaba revisando su teléfono, y había aprovechado para mirar una ubicación desde él. Momento en el que Rafa ha saltado diciendo: "Es un buen momento para ver un callejero. En medio del programa y en tu puesto de trabajo". Ha sido Belén Esteban quien ha salido en su defensa diciendo: "Aquí estamos todos con el teléfono en la mano".

"Eres el Matamoros de garrafón", decía Lydia muy enfadada, a lo que añadía: "¿Por qué no ensayas un poco más? Te pones todos los vídeos de Matamoros y practicas en casa".

Jorge Javier no ha dudado en preguntar el motivo de esta tensa relación que salta siempre en pleno directo, a lo que Rafa ha dicho: "Yo con Lydia, incluso cuando no hay cámaras nos llevamos bien, pero cuando estamos aquí empezamos a tener siempre piques por cualquier tontería".

"Y me lo advirtieron cuando llegué aquí todos mis compañeros. La mayoría de ellos me advirtieron cómo era Lydia", continuaba diciendo el colaborador, lo que remató diciendo: "Cuando llegué aquí de nuevas me dijeron que no me fiara de ella. Tenía hasta un mote, aunque ahora mismo no lo recuerdo".

No sabemos si esta relación se arreglará en algún momento, o si conoceremos el mote que le han puesto a Lydia. Lo es que está claro es que nos seguirán dando estos tensos momentos.