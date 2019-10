2 oct 2019 sara corral

La guerra familiar de los Pantoja está dando mucho de lo que hablar. Es toda la familia la que se ha unido en esta guerra contra las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja, Chabelita. Sin embargo, un giro inesperado a hecho que la joven cantante no se encuentre tan sola.

Su prima Anabel Pantoja, que se convirtió en la primera expulsada de 'GH VIP 7', también comentó en plató el distanciamiento que sentía por parte de su prima, y algunos puntos en los que discrepaban. Sin embargo la colaboradora de 'Sálvame' ha vuelto a hablar sobre el tema.

"Isa tiene sus días, pero yo creo que está acostumbrada a lidiar y va a seguir adelante", declaraba la joven. Anabel siempre ha sido la encargada de defender a la familia en televisión y de tratar de apagar los constantes fuegos que se encienden en esta familia.

Esta vez, no tenemos tan claro que las aguas se calmen tan rápidamente como en otras ocasiones, por mucho que Anabel se empeñe en ello.

Ya no es solo la confrontación que existe madre e hija, si no también la constante lucha entre hermanos. Chabelita y Kiko Rivera tienen ahora mismo una relación casi nula.