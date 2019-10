2 oct 2019 sara corral

La guerra entre Isabel Pantoja y su hija Chabelita, Isa P, se está coronando como una de las mayores guerras familiares de la historia de la televisión. Es por ello que algunas de las caras más famosas del panorama actual se están posicionando en los diferentes bandos. La última ha sido Belén Esteban, quien ha dado su más sincera opinión.

"Yo siempre he defendido a Chabelita, pero esta vez, me impacto ver a Isabel Pantoja como la vi. Me dio pena", comenzaba diciendo la 'princesa del pueblo'.

"Desde que el año pasado Isabel habló aquí, claramente estoy de su parte. Si es cierto que los hijos muchas veces se confunden, pero los padres también", proseguía diciendo Belén, a lo que añadía: "Pero te lo digo, estoy de lado".

No sabemos como acabará esta guerra familiar. Lo que está claro es que las cosas están cada vez más tensas y parece casi imposible una reconciliación. Isa P se ha separado de todos sus familiares aislándose, tal es así, que incluso su madre le ha pedido a la cadena Telecinco que no permita a su hija hablar de ciertos temas familiares.

Seguiremos atentos a la evolución de esta relación.