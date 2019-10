2 oct 2019 sara corral

Tras las espeluznantes declaraciones que dio Rosa López, ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo', para el programa 'Viva la vida', han sido muchos quienes han querido manifestarse acerca de estas palabras.

"A raíz de una inyección que tuve que ponerme tuve un quiste provocado por el esfuerzo que hice en tres días", contaba entre lágrimas la cantante. Su compañera Soraya Arnelas ha decidido hablar al respecto.

"Sí que lo he visto, algunas imágenes a través de YouTube y me da mucha pena porque Rosa es una bellísima persona. Pero bueno, si eso es lo que ella ha vivido en primera persona… La verdad es que yo no lo sabía", comenzaba diciendo la cantante.

A lo que añadió: "OT es estresante porque tiene una demanda del publico fuerte y el mercado viene pisando muy fuerte. Pero lo de quedarse sin voz y eso sí que lo sabía, ella tuvo una operación de cuerdas vocales hace muchos años y perdió la voz. Es una pena"

"Está bien que lo comparta y se sepa realmente lo que pasa en la industria de la música. La gente se piensa que es una maravilla y todo va bien. Y no. Hay que luchar mucho y a veces se pierde la voz, la salud, la cabeza… se pierde todo", añadía muy sincera Soraya, quien ha asegurado que la llegada de su hija ha sido lo que le ha devuelto los pies a la tierra y a la tranquilidad, llevando un mejor ritmo de vida.