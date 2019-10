3 oct 2019 sara corral

Compartir en google plus

Terelu Campos y su familia han vivido un verano de lo más intenso. Y es que tras las graves especulaciones sobre una supuesta infidelidad de Bigote Arrocet a María Teresa Campos, tanto la madre como las hijas han estado constantemente en el punto de mira. Tanto es así, que ahora están un poco desvinculadas del tema.

Esta nueva confesión ha llegado con la imagen de Terelu Campos en una campaña para recaudar fondo para el cáncer de mamá. Ahora que todas las aguas están algo más calmadas la colaboradora ha intentado cumplir un nuevo reto, hacer deporte.

"En el primer cáncer hice mucho deporte, luego por circunstancias estuve un tiempo que no", comenzaba a contar a lo que añadía: "Y ocurrió algo que no os vais a creer. A los 15 días de volver al gimnasio, le dio un ictus a mi madre y eso me rompió un poco la vida".

"Le he cogido miedo al gimnasio por si me pasa algo", seguía diciendo, a lo que añadía: "Estoy obsesionada". Tras la grave situación de salud que pasó Terelu, poco a poco está recuperando toda su fuerza y así nos lo ha demostrado a todos.