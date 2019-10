4 oct 2019 Sara Corral

La casa de 'GH VIP 7' está del todo revolucionada. Y es que tras la expulsión de Hugo Castejón todo ha dado un giro inesperado. Adara, que se había separado de toda la casa por su amistad con Hugo, ha entablado relación con la que fuera su principal enemiga, Mila Ximénez, y aunque esto la ha aportado tranquilidad, sigue teniendo muchos frentes abiertos.

Alba Carillo y Adara discutieron por los horarios de comida. Sin embargo, lo que empezó siendo una pequeña riña, acabó como una guerra mundial. Y es que las palabras de Alba fueron bastante duras. "Me ha preguntado que ¿porque estoy yo aquí", comenzaba diciéndole a sus compañeros.

"Pues mira a mí me conocían de antes por mí trabajo, pero si también estoy aquí por mi pasado... Chica tu no tienes a los hombres que yo he tenido porque eres una 'chonaca'", sentenciaba Alba.

En el momento del directo, cuando el programa les puso estas imágenes, Adara no daba crédito a lo ocurrido. Sin embargo, lo que no esperaba es que a esta guerra contra ella se sumara Antonio David Flores , quien cree que Adara es una "mentirosa".

Tras las acusaciones de sus compañeros, Adara no ha aguantado la presión y no ha podido evitar romper a llorar en pleno directo. Tal es así, que ha asegurado que: "Yo me pongo muy nerviosa en los directos, yo no sé de televisión, y me podéis. Yo solo me quiero explicar".

Aún entre lágrimas, sus compañeros no la han creído, y Antonio David ha zanjado el tema diciendo: "Que raro que siempre que lloras no se te caigan lágrimas".