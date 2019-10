4 oct 2019 sara corral

Los hermanos Salazar, Los Chunguitos y Azúcar Moreno, marcaron un antes y un después en el panorama musical español. Ahora, que siguen más activos que nunca, han hablado de una de las cantantes más polémicas del momento: Chabelita Pantoja, hija de Isabel Pantoja.

"Si a la niña le hace feliz, vale, pero de ahí a cantar... Pues no, ni canta ni baila, eso no es música", comenzaba diciendo Toñi Salazar, exconcursante de 'Supervivientes 2019'.

Aunque han tratado de no contestar, no han podido aguantar su frustración y han terminado diciendo: "A los que hacemos música de verdad nos cuesta la vida, y ella tiene una publicidad... A mi estas cosas me indignan, me parece fatal".

"¿Pero esa niña no se ve? Por el amor de Dios, ya está bien de valorar cosas que no", proseguían diciendo, a lo que añadían: "Hay que ser realista, esa niña no vale para eso, está aprovechando su nombre".

¿Que pensará Isabel Pantoja de a quienes considera sus amigas dentro de las playas de Honduras? Tendremos que esperar para ver si la tonadillera tiene algo que decir.