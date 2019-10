4 oct 2019 sara corral

Violeta Mangriñan y Dakota Tarraga protagonizaron algunas de las peleas más duras de la pasada edición de 'Supervivientes 2019'. Pero parece que aunque tuvieron sus más y sus menos, han conseguido salvar las distancias y llevarse bien. ¿Será que está comenzado una nueva amistad?.

"Yo, desde pequeñita, nunca he tenido pecho. Siempre he tenido la idea de operarme. De hecho mi padre, cuando cumplí los 18 años, me iba a pagar la operación pero yo me eché para atrás. Esto da miedo...porque te metes a un quirófano, no por algo de vida o muerte, sino porque te gusta", comenzaba a contar Dakota en su cuenta personal de Instagram donde ha hecho un seguimiento de su operación de pecho.

"No os voy a engañar: entré cagada, como ya os dije, pero he salido súper bien y muy contenta. Mirad mis pechos. He cumplido un sueño que quería desde hace mucho tiempo y estoy encantada. Tengo una pechonalidad que flipas. Aún estoy dolorida pero todo pasa y luego cuando pase, mi escotazo", decía Dakota.

Violeta Mangriñan ha comentado en la publicación dejando fascinados a todos sus fans. "¡Esa Dakota ahí con sus pechotes! El año que viene tienes que volver a la isla", decía la joven, a lo que Dakota contestaba: "Jajaja...¡Esa Violeta!".