4 oct 2019

El acercamiento de Kiko Jiménez a Estela Grande en la última semana en la casa de 'GH VIP 7' ha llevado a pensar a muchos en un tonteo que podría poner el peligro las relaciones sentimentales de ambos fuera de la casa. Aunque, la percepción de las parejas de uno y de otra es muy distinta...

Por una parte, tenemos la desazón de una Sofía Suescun a la que, el pasado domingo, se le clavaban como un puñal en el pecho las palabras de Kiko hablando de ella en pasado. Por otra, Diego Matamoros está tranquilo, porque no ve malicia en la actuación de su mujer, y sí un intento de Kiko de acercarse demasiado a ella para sacar algún tipo de rédito en el concurso.

Desde dentro, en Guadalix de la Sierra, era Mila Ximénez quien echaba leña al fuego al ver cómo entre ellos parecía encenderse una chispa. O, al menos, cómo Kiko, a quien se la tiene jurada por la traición de la pasada semana de meterla directamente en la lista de nominados, estaría buscando cariño en los brazos de la nuera de Kiko Matamoros.

En medio de esta situación, ha sido el propio Kiko quien ha querido manifestarse y dejar claros sus sentimientos. Ha sido a través del blog que tiene como concursante del 'reality' donde ha puesto los puntos sobre las íes y ha parado los pies a Mila, que va a esforzarse por devolverle el trago amargo que le ha hecho pasar esta semana.

Estela es una mujer casada y yo tengo pareja"

"Hubo algo que me dijo Mila que me dolió más que cualquier otra cosa. Dio a entender, y con ello quiso sembrar una duda que traspasa límites, que va más allá del juego. Una cosa es una nominación y otra muy diferente pretender alterar nuestra vida fuera del mismo", se puede leer en la bitácora del ex de Gloria Camila.

"Estela es una mujer casada y yo tengo pareja. Nosotros sabemos muy bien el grado de amistad que tenemos, con lo cual nadie tiene por qué meterse en algo que no le incumbe", continua Kiko que, enfadado, añade: "Yo la he respetado desde el primer momento al igual que respeto a Sofía. Por el simple hecho de tener una amistad y gestos de cariño en momentos difíciles, nadie tiene la potestad para catalogar de esa manera nuestra relación, y menos Mila".

El acercamiento entre ambos es libre de interpretación, pero lo que es un hecho constatable es que Jiménez pasará toda la semana nominado junto a Adara Molinero y el Maestro Joao. Porque, además, después del lío de la semana pasada, El Cejas -aquí el gran secreto que guarda debajo de la ropa-, que se convertía anoche en el líder de la casa, dejaba sin modificar esa lista de la que saldrá el cuarto expulsado de 'GH VIP 7'.