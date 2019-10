4 oct 2019 sara corral

Ayer el plató de 'Sálvame' vivió una de las peleas más fuertes entre Rafa Mora y Gustavo González. Todo empezó con una comparativa que Rafa hizo de 'El Cejas' con Gustavo, ya que este le estaba criticando. Sin embargo, fue tal el desafortunado comentario que ni siquiera Carlota Corredera permitió tal acción.

"Dices de 'El Cejas' pero tu has sido igual, has hecho todo lo que ha querido tu novia. Y ahora vas y te metes con un chaval de 18 años que todavía no tiene marcada su personalidad", comenzaba diciendo Rafa.

Jesús Manuel, que no ha podido evitar manifestarse ha dicho: "¿Pero que estás diciendo? Si los dos sois iguales, habéis venido aquí a vender la vida con vuestra novia"

La pelea iba creciendo poco a poco hasta tal punto, que los tres se han encarado poniéndose de pie mientras Carlota trataba de solucionar la situación. Pero esta comparación ha dolida tanto a Rafa que tuvo un muy desafortunado comentario.

"Mi novia no ha hecho cine para adultos", decía Rafa. Momento en el que Carlota ha tenido que intervenir muy sería pidiendo respeto, y ha dicho: "No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, tu novia es muy digna, María también, no entremos en esa guerra"