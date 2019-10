6 oct 2019

No todo iban a ser posados en bikini y desfiles en el Instagram de Lucía Rivera. La modelo se encuentra desfilando en en Gran Canaria, pero para una pareja siempre hay tiempo. Y más se trata de una noticia como la que ha recibido esta mañana. Su chico, Marc Márquez se ha convertido en el campeón del mundo de Moto GP por sexta vez en una dura final celebrada en Tailandia.

Si el mundo entero tenía los ojos puestos en él, cómo no los iba a tener Lucía. Así que, en la distancia pero con todo el cariño, ha compartido una fotografía de Márquez en la que aparece pilotando y arriba a la izquierda un "I'm so proud of you" (Estoy muy orgullosa de ti).

La imagen con la que Lucía Rivera ha felicitado a su chico por el triunfo en Tailandia. pinit instagram stories

Un mensaje que consolida aún más la relación de varios meses que ambos mantienen y que parece estar ya en calma. Pues la hija de Blanca Romero recibió numerosas críticas e incluso amenazas a ella y a su familia de las que se tuvo que defender y asegurar que tomaría acciones legales.

"Estoy cansada de insultos a mis amigas y a mi familia -a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años…-, simplemente por tener una relación que, por cierto, desde que empezó mi vida no ha cambiado. Yo sigo siendo la misma", escribía la también influencer.

A pesar de todo, Lucía nunca ha escondido su romance con Marc, por lo que nunca se ha cortado en compartir algunas fotografías con él, muchas de ellas acompañándole en los triunfos de su carrera deportiva. ¡Que viva el amor!