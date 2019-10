7 oct 2019 sara corral

Uno de los grupos aparente mas sólidos que se han creado dentro de la casa de 'GH VIP 7', era el de "las pijitanas", compuesto por Irene Junquera, Alba Carrillo, Noemí Salazar y Estela Grande. Sin embargo, después de lo sucedido en la gala de anoche, parece que ya nada volverá a ser lo mismo entre ellas.

Tras leer un tweet que la audiencia mandaba para Irene Junquera, la guerra se desató. "La conoces de tres semanas ¿Como permites que te trate así?", decía el tweet.

"En ningún momento me ha gritado. Cuando se discute normalmente se alza la voz. Siempre me ha apoyado, ha estado en momentos importantes. Para mí ella es muy importante en el concurso lleve tres semanas con ella o cincuenta", contestaba Irene, palabras que Alba no entendió.

Sin embargo, esta argumentación no fue suficiente para Alba que consideraba que la dejaba delante de todo el mundo como "la mala". Es por ello que en la pausa publicitaria la modelo no puedo evitar echarse a llorar mientras su "amiga" trataba de hablar con ella. "Que me dejes en paz", le gritaba Alba.

No sabemos como se resolverá esto, lo que está claro es que quizás este haya sido el fin de "las pijitanas".