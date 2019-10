7 oct 2019 sara corral

Kiko Matamoros y Makoke han sido los protagonistas de algunos de los momentos más tensos recordados en la historia de la televisión. Y es que ambos, que lucharon a capa y espada para defender su amor, cerraron este capítulo de su vida de una forma muy violenta e inesperada para sus seguidores.

Aunque ambos han rehecho ya su vida, la tensión entre ellos sigue siendo muy fuerte. Tanto es así, que Kiko se ha negado a compartir plató con la que era su mujer.

Makoke es colaboradora de 'Viva la vida', y Kiko acudió al programa para hablar sobre la gran polémica que está rodeando a su hijo Diego, tras el supuesto 'affaire' que su mujer, Estela Grande, está protagonizando con Kiko Jiménez dentro de la casa de 'GH VIP 7'.

Emma García, la presentadora, saludó a Kiko y le preguntó sobre este encuentro, a lo que este contestó de manera inesperada. "No me apetece nada, creo que no aporta nada positivo. Tengo a mi hija en común con ella y cualquiera circunstancia o controversia que se dé le va a afectar a ella. Además tengo a mi pareja y no quiero que se den malentendidos", sentenció el colaborador.

"Pues si nuestro director te deja, así sea", decía quedándose perpleja Emma.