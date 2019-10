7 oct 2019

Reapareció en 'Sábado Deluxe' hace aproximadamente un mes y relató el calvario que había pasado en los últimos años. Miriam Sánchez acababa de someterse a una cirugía estética para hacer frente a los kilos que había cogido como consecuencia de la depresión en la que se había visto sumida.

Pero la exactriz porno, ahora, es una mujer nueva y tiene al lado a un hombre que tiene mucha culpa de que haya salido de ese auténtico infierno al que tuvo que sobreponerse, en parte, por culpa de experiencias pasadas. Y entre las cosas que ha decidido hacer es abrirse una cuenta de Instagram que acabamos de descubrir.

En ella hemos podido ver a ese chico con el que ha empezado una vida nueva. Un hombre al que se refiere como "mi barbas" o "mi marido" y con el que viaja de manera recurrente a lugares exóticos, por lo que muestra en esas publicaciones.

¿Quién es él? Se llama Fernando y le conoció en aquella etapa en la que estudió tanatopraxia, ya que era el camarero de un bar cercano al centro donde cursaba los estudios. Durante la entrevista en el 'Deluxe', Miriam dijo de él que se había fijado en ella estando "gordita" y que "tras la operación me está diciendo que no quiere que me convierta en un bicho raro. Le gustaba como me conoció".