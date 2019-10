7 oct 2019 sara corral

Tras el acercamiento entre Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, son muchos quienes especulan sobre un supuesto montaje.

Entre una de esas especulaciones, se ha hablado de un posible trato previo a la entrada de 'GH VIP 7' entre Kiko Jiménez y Sofía, algo que esta ha querido desmentir a toda costa.

"Yo no formo parte de ningún montaje. Ellos dieron a entender que era algo suyo. Me tachan a mí como primera montajista y no me he lucrado de esta historia, que me parece una mierda de historia", comenzaba diciendo la joven.

A lo que además añadía: "Le aconsejé que en el concurso hiciera todo lo contrario a lo que está haciendo. Que se dejase llevar. Pero ningún caso crear ese juego sucio sin pensar en mí".

"Está claro que se gustan. Lo podría llegar a entender porque a mí me pasó en 'Supervivientes'. Me recuerda mucho a esta relación. Me fastidiaría pero lo entendería. El amor es así. Lo que me molesta es ese juego sucio", terminaba explicando la exconcursante de 'GH'.

Si es algo es evidente es que Sofía está muy afectada por la situación. ¿Qué pasará cuando se vean?.