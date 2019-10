8 oct 2019 sara corral

Alba Carrillo se derrumbó en la casa de 'GH VIP 7' al conocer el tuit que Miguel Frigenti había puesto sobre ella, donde la criticaba sin piedad. Tan grande fue el enfado que tenía con él, que no dudo en desvelar algunos datos que, sin duda, no han logrado pasar desapercibidos.

"Me parece muy fuerte lo que ha dicho Miguel. Y encima Belén Esteban defendiéndole por detrás, si ella supiera lo que él dice de su boda... es que Belén se ciega", comenzaba diciendo Alba Carrillo.

Bajo las insistentes preguntas de Mila Ximénez, la modelo seguía contando: "Dijo que su boda era una 'horterada', que había música entre plato y plato. Nos lo dijo en el programa".

Tras escuchar estas palabras, Belén Esteban no ha podido contenerse y ha dicho: "No me creo que Miguel haya dicho eso. Además, es mentira, mi boda no fue así. Miguel es uno de los mejores comentaristas de 'GH'".