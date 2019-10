8 oct 2019

'Crónicas Marcianas', 'A tu lado' o '¿Dónde estás corazón?' y sus romances con Antonio David Flores y Dani Güiza colocaron hace una década a Nuria Bermúdez en la primera plana televisiva. Pero lo cierto es que, de repente, la que fuera representante de futbolistas, desapareció del mapa.

Hasta ayer. Y hablamos en pasado de esa faceta laboral, porque fue ella misma quien lo confesó en 'Espejo Público', en lo que ha sido su reaparición televisiva. Allí, ante Susanna Griso, contó cómo ha cambiado su vida en estos años en los que ha estado desaparecida para el gran público.

Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo"

"Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo. Ahora, además de venderte un jugador te vendo un robot de cocina. Si quieres te hago una demo", explicaba Nuria, que revelaba que no le salía a cuenta ser representante de futbolistas, que le acabó costando dinero. Además, suponía estar alejada de su hijo.

A esto se une que, estando en un mundo en el que aún predomina la figura masculina, no se sintió lo suficientemente reconocida por su trabajo. "Los hombres se dan palmaditas y a mí nadie me lo ha valorado", se lamentaba.

"Me gusta estar en un plano más anónimo. No me importa colaborar en un programa pero no quiero exponer mi vida privada. No todo vale·, explica sobre cómo le gusta ahora esa vida que lleva y que le permite estar tranquila, sin estar expuesta a los focos.