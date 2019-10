9 oct 2019 sara corral

Tras su salida de 'GH DÚO', Antonio Tejado ha estado muy separado de los focos. Y es que, hasta hace bien poco, no conocimos el problema de diariamente vive el colaborador. Él mismo contó los problemas que ha tenido con las drogas y el alcohol, algo que le llevó a caer en lo más hondo.

Su novia, Marina, ha sido al parecer la principal protagonista para que Antonio haya decidido superar todo su pasado y aquellas cosas que le hacían mal. Sin embargo, ayer en 'Sálvame' desvelaron unas duras imágenes de ambos discutiendo en plena calle.

"Ni toca el suelo con los pies a la velocidad que va", decía Carlota Corredera al ver las primeras imágenes de la chica, a lo que añadía: "Lo que se ve es una mujer huyendo".

Las especulaciones y los rumores sobre una posible recaída de Antonio están a la orden del día. Aunque todavía no hay nada demostrado. "Empecé a beber hace cuatro años. A ella se le fue el amor y no lo quise asumir. Para no afrontar la situación, empiezo a beber whisky a diario, hasta una botella", confesaba en la revista 'Lecturas'