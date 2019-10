9 oct 2019 sara corral

Paz Padilla es una de las humoristas más seguidas y queridas de la televisión española. Es por ello que su paso como jueza en 'Got Talent' no está dejando indiferente a nadie. Pero anoche hizo un comentario que puede que la traiga algún que otro problema.

El pasado episodio ya pudimos ver a una Paz de los más sensible y tierna cuando lloraba al son de la canción 'Solo pienso en tí'. Sin embargo, hoy hemos visto una faceta nueva.

La interpretación de Peter Princesa Arcoíris casi le deja sin palabras. "Me subo a un escenario y me transformo totalmente, me siento muy diva y muy glamourosa", decía el pequeño mientras se subía al escenario donde estaba irreconocible dando todo al más puro estilo Amy Winehouse

"¿No me reconocéis?", preguntaba el pequeño que ya se había presentado antes al concurso acompañando a su hermana Lola. "Yo te he visto aparecer y he creído que eras María Patiño. Me flipas tío, de verdad que te pongas esas plataformas, te adoro tío", decía Paz.

¿Se enfadará María por esta comparación?