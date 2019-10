10 oct 2019 sara corral

El acercamiento entre Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros , está dando mucho que hablar, sobre todo por la difícil circunstancia de Sofía. Ayer, sus exparejas, Hugo Paz y Alejandro Albalá, aprovecharon la ocasión para arremeter directamente contra ella.

"Al final le van a pagar con la misma moneda a Sofía. Porque a Sofía y a su mamá lo que les gusta es el dinero", comenzaba diciendo Hugo, a lo que añadía: "Kiko entra en la casa, tontea, yo me hago la víctima y gano dinero. Pero le ha salido mal, porque Kiko y Estela se gustan de verdad".

"Voy a contestar a este pedazo de muerto de hambre. Yo no me he lucrado con nada. Eres cortito", contestaba Sofía, palabras a las que Toñi Moreno le obligo a pedir perdón.

"Yo he vivido lo mismo, y a mí me llama la atención cómo ella pueda mirar los vídeos con esa frialdad. Yo no podía ni mirar los vídeos", apuntaba Alejandro Albalá.

"La diferencia es que éste (Alejandro) es muy listo y muy malo y éste (Hugo) es cortito y hace lo que puede", decía Sofía contra sus dos exparejas. A lo que Hugo contestaba: "A mí me va muy bien en la vida muy bien para que me llames cortito"