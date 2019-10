10 oct 2019

Son una de las parejas más perfectas del 'famoseo' español a los ojos de los seguidores de las redes sociales. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya no se entienden el uno sin el otro. Las fotos que cuelgan juntos son infinitas. Como también los 'likes' que se dedican el uno al otro en sus publicaciones de Instagram.

Aunque, en el caso de los que recibe la presentadora de su marido, hay truco, y ha sido ella misma quien lo ha revelado. Lo hizo hace un par de días delante de la audiencia de 'Zapeando' ante una pregunta de su compañero Dani Mateo.

Este le preguntaba si le cogía el móvil a su marido y, con gran naturalidad, ella contestaba: "Yo sí. Yo con el móvil de David, pero porque él no da a 'me gusta' nunca y a los demás me da igual que no le de 'me gusta', pero a mis fotos sí me gusta que le dé a 'me gusta'".

Anna Simón le contestaba que, igual si el cocinero no se lanzabaa dar al botón del 'like', era porque no le gustaban las fotos... Por supuesto, para eso Pedroche también tenía una contestación: "Es que yo le pregunto: '¿Te gustan?'. Y me dice: 'Sí cariño, a mí me gusta todo lo que haces'".

A partir de ahora, miraremos los 'likes' de Dabiz con otros ojos...