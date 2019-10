12 oct 2019

Hace tan solo unos días que Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, confirmaba a través de su canal de mtmad su embarazo. Lo hacía ilusionada, con la intención de cortar las especulaciones que surgieron hace meses.

Ahora ha sido su madre la que ha entrado en directo en 'Sálvame' para hablar de este embarazo que considera "un disgusto". "Preparada no está, una niña preparada habría pasado de puntillas sobre el tema", ha declarado en su programa, haciendo especial hincapié en que siempre estará al lado de su hija para apoyarla.

"Una noticia así te coge de sorpresa y es un shock, aunque efectivamente peor es una enfermedad, no ha matado a nadie, es una decisión suya, un niño al final es felicidad", añadía la colaboradora.

A pesar de que Alma Cortés ha declarado que no va a dejar sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, la futura abuela ha confesado que: "no me apetecía que con 19 años tuviese esa responsabilidad. Es joven y a lo mejor no es consciente. Como madre me toca criarlos, educarlos y aconsejarlos. Decirles lo bueno y lo malo".