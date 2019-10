14 oct 2019

Amaia Romero se dio a conocer en Operación Triunfo y desde entonces, se ha convertido en un ídolo de masas, sobre todo, cuando a su paso por la academia comenzó una relación amorosa con Alfred García. Los adolescentes (y no tanto) comenzaron entonces a seguir a pies juntillas la relación de los cantantes, que incluso fueron a Eurovisión haciendo gala de este amor con el que se forraban carpetas en el instituto.

Todo acabó cuando Amaia dejó a Alfred por el vocalista del grupo 'carolina Durante' con los que incluso realizó una colaboración que hizo saltar las alrmas. Los corazones de media España lloraron el fin de la relación (algo similar ocurrió con Chenoa y Bisbal), no obstante, parece que la historia no se acaba aquí, y que la pareja, no ha podido vivir feliz para siempre.

Según ha informado el medio de comunicación 'Jaleos' una tercera persona se habría visto involucrada en la relación, siendo una de las causas de la ruptura. Carlotta Cossi, ex novia del humorista Jorge Cremades sería la nueva pareja del cantante.

Aún nadie ha confirmado ni desmentido la información y solo el tiempo dirá si esta información es defenitiva o si hay esperanza para la pareja. Seguiremos informando...