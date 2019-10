14 oct 2019 sara corral

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se ha consagrado como una de las figuras más seguidas dentro del mundo 'influencer'. La joven, que está disfrutando junto a su novio, Iván, de unas increíbles vacaciones en Nueva York, ha decidido aprovechar el momento para contar a sus seguidores cual va a ser su próximo trabajo.

"Como sabréis los que lleváis un tiempo aquí conmigo, me he graduado hace poco de Economía, y he hecho prácticas en el sector financiero en dos ocasiones.Como muchos de vosotros, me he planteado mil cosas que hacer ahora que he acabado, que si máster, que si oposiciones, que si buscar trabajo... Y, tras darle muchas vueltas he decidido probar con algo que me gusta desde hace mucho tiempo...", comenzaba escribiendo la joven en su última publicación.

"....Y es el sector de la producción. Al final es algo que he mamado desde pequeña, y que me apetece y me ilusiona mucho, y aun que no lo parezca, también es una de las salidas de mi carrera", continuaba diciendo.

"Sé que muchos criticarán esta decisión, igual que también sé que nunca dejaré de ser hija de quién soy, tanto para bien como para mal, aun que sea de lo que más orgullosa esté en mi vida. Quiero que seáis los primeros en saberlo por mí, principalmente porque siempre me habéis apoyado en todas mis etapas", terminaba de contar Anna.

Si algo está claro, es que Anna hará su nuevo trabajo ala perfección, así que ¡Mucha suerte!.