14 oct 2019 sara corral

Si algo diferencia a Belén Esteban de alguno de sus compañeros, es que la comentarista es fiel a sus ideas, y si algún amigo suyo se confunde se lo dice en público. Y es exactamente lo que pasó anoche en el plató de 'GH VIP 7' tras ver al actitud de Mila Ximénez con Estela Grande.

Mila estuvo criticando la actitud de Estela tras la marcha de su fiel amigo Kiko. Y es que desde que este abandonó la casa, la modelo ha estado bastante solitaria, algo que no entendían sus compañeros y no podían evitar criticar.

Tras ver estas imágenes, su amiga Belén Esteban no ha podido evitar comentar. "No estoy nada de acuerdo con Mila y con su concurso. Se lo diré cuando la vea, pero me parece fatal", comenzaba diciendo la comentarista.

"Dice que se siente humillada, ¿pero como debe sentirse Estela con sus palabras?", sentenciaba Belén siendo aplaudida por todo el plató. ¿Que dirá Mila de las palabras de su amiga y compañera Belén Esteban? Tendremos que esperar a que esta salga de la casa para saberlo.