14 oct 2019 sara corral

La relación que entablaron Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, dio mucho de lo que hablar. Y es que su relación fue tan íntima que confundió a sus respectivas parejas que estaban fuera de la casa de 'GH VIP 7'. Con la expulsión de Kiko, las cosas parecen adoptar otro rumbo. Y ayer, Diego Matamoros llamó en directo a su mujer.

Diego Matamoros, marido de Estela, comunicó que no iba a entrar en la casa ni iba a defender a su mujer más en plató, ya que esta situación le estaba costando la salud. Sin embargo, ayer, Diego sorprendió a todos cuando llamó a Estela, y además, le dio su apoyo.

"Has conseguido que haga lo que te dije que nunca iba a hacer", comenzaba diciendo el hijo de Kiko Matamoros mientras su mujer se derrumbaba. "Se necesitan más personas como tú en la casa, deja a quienes se fueron atrás", le recalcaba el joven.

"Quién no entienda que he tenido que apartarme de los medios por mi salud y por respeto a mi mujer entonces no entiende nada de nada. Como he dicho otras veces, es mi mujer, es mi vida y en donde voy a poner raciocinio es en la intimidad de mi hogar, en la privacidad, serenidad, confianza y amor que creo que nos profesamos los dos será donde tendremos que darnos las explicaciones oportunas, que no justificaciones", escribía el joven en una de sus últimas publicaciones.

El plató entero quedó sorprendido al escuchar la voz de Diego. ¿Habrá perdonado a su mujer? Tendremos que esperar para ver si es cierto.