16 oct 2019 Sara Corral

Mila Ximénez se siente constantemente traicionada dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que son varios los frentes que tiene abiertos, el último , Estela Grande, la mujer de Diego Matamoros.

Desde la expulsión de Kiko Jiménez, Estela se siente muy sola y despreciada de parte de sus compañeras, por lo que decidió hablar y contar algo que haría estallar la casa.

"Mila llamó a Diego para que ella y yo entráramos aquí juntas, siendo amigas, y mira ahora lo que me esta haciendo", decía Estela en el confesionario. Ayer, Mila vio estas imágenes y su reacción fue algo novedoso.

"¿Qué yo llamé a Diego para pedirle perdón por lo del hospital?", comenzaba diciendo Mila, a lo que añadía: "Parece que pedir disculpas también está mal… Yo llamé a Diego porque yo no sabía si entraba ella o Marta, la novia de Kiko. Ahora ella se ha tomado mal que yo dijera 'cuida de Estela', yo no sé qué decir… El silencio me va a favorecer, me voy a poner el antifaz con dos esparadrapos en la boca".

"Esta casa es un puto campo de minas, no pasa nada en todo el día y llega la gala y pasa todo. Lo que gane me lo voy a gastar en psicólogos y arreglos de cara que he envejecido 25 años. Yo solo sé que la única forma de salir de aquí es autolesionarse. Ya me he dado tres veces con la encimera", sentenciaba Mila.