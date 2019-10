17 oct 2019 sara corral

Ayer, Almudena Cid se derrumbó en 'Masterchef Celebrity' al recordar a una gran amiga y compañera que sufrió un accidente irreversible. Y es que la prueba de ayer se realizó en el Hospital Nacional de parapléjicos en Toledo, uno de los más importantes de nuestro país. Y ya solo el pisar aquel lugar hizo a Almudena retorcerse por dentro.

"La vida te pone obstáculos y los límites los tiene que poner uno mismo", decía uno de los pacientes. Fue entonces cuando Almudena contó una historia que no pasó desapercibida.

Una amiga italiana de competición se quedó parapléjica. Una mañana se levantó y la hernia que tenía en la espalda estalló, provocándole lesión en la médula. "Aunque solo se mueva de cintura para arriba ella siente que puede seguir expresando lo que expresaba como deportista", decía la gimnasta.

Aun con todos los sacrificios que la joven ha tenido que hacer a lo largo de su vida, tiene claro que la gimnasia es una de las mejores cosas que tiene. "Cuando me preguntan qué me dejó la gimnasia, nunca puedo decir 'dinero', pero sí me dejó algo mucho más valioso; haberme permitido cultivar la paciencia", decía Almudena en su última publicación.