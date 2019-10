17 oct 2019 sara corral

Compartir en google plus

Paz Padilla cogía con ilusión su primer día de 'Sálvame Banana', de tal manera, que ha utilizado la mascota del programa para bailar. Pensando que era de un material blando, se lo ha lanzado a sus compañeros generando una fuerte tensión entre ellos.

"Le has roto el móvil a Kiko Matamoros", le decía Lydia Lozano mientras el afectado salía de plató. "¿No me digas Matamoros? Dime que no es verdad", decía Paz. "Y tanto que lo es mira", contestaba este.

"Paz, no me puedo creer que para una vez que tienen presupuesto para hacer algo vayas tu y lo rompas", decía Lydia mientras el plató entero estallaba en carcajadas. "Kiko no te preocupes, que Telecinco tiene seguro y te cubre la pantalla", sentenciaba Paz.

¿Tendrá que pagar Paz el arreglo del teléfono de Matamoros? ¿Echará esto más leña a las graves diferencias que existen entre ellos?. Tendremos que esperar para ver más sobre esta relación, pero si algo es evidente, es que 'Sálvame Banana' ha empezado rompiendo esquemas.