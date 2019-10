17 oct 2019 sara corral

Vicky Martín Berrocal está de luto, y es que tras la expulsión de Los Chunguitos como concursantes de 'Masterchef Celebrity' nada es lo mismo para ella. Por ello, ayer decidió vestirse de negro y ponerse una mantilla como símbolo de pérdida, algo que causó la risa entre sus compañeros.

Sin embargo, la risa le duró poco tiempo. La diseñadora tuvo que cocinar algo innovador con cítricos como limequat, bergamota, kumquat y mano de Buda. Además de realizar un emplatado muy especial y creativo como es un abanico.

"No se puede comer. Esta fatal", dijo Vicky a los jurados mientras les presentaba el plato. En ese mismo momento, Jordi Cruz estalló y dijo: "Cállate un momentito, déjame hablar a mí".

"Siempre hemos dicho que los famosos nunca recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser celebrities. No me interesa absolutamente nada lo que me tengas que contar. No hay idea, no hay motivación ninguna en este plato", dijo Jordi, a lo que añadió: "Sigue así y te prometo que, como me llamo Jordi Cruz, hoy te vas".