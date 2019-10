18 oct 2019 sara corral

Alonso Caparrós ha aceptado haber tenido varios problemas con hábitos no muy saludables que le han llevado a tomar ciertas actitudes de las cuales no se siente nada orgullosos. Entre ellas destaca una, la separación que tuvo con su familia. Pero ayer en 'Sálvame' se reconcilió con su padre en directo.

Su padre, Andrés Caparrós llamó por teléfono para hablar. "Has dicho que hay momentos en los que el corazón manda y suelen ser cuando suena un poco la alarma, cuando tenemos el temor de que algo serio puede ocurrirle a alguien de nosotros y tú reaccionaste como yo sabía que lo ibas a hacer. Eso que puede considerarse como una casualidad no lo ha sido, ha sido una manera de manifestarse de ese Dios al que has hecho referencia", decía el hombre.

"Te quiero infinitamente y espero que hablemos mucho de muchas cosas y planifiquemos las cosas que tenemos que hacer juntos", eran las palabras finales de su padre.

"Te quiero pedir perdón, ya te lo pedí en privado, por lo que sufriste. Me equivoqué porque pretendía cambiar a mi padre. He estado ciego en muchas cosas, ahora valoro al padre que tengo con sus virtudes y sus defectos y quiero que sepas que lo que me has dicho resonará para siempre en mi interior. Te quiero con todo lo que puede querer un hijo a su padre y, ante todo, te pido perdón", sentenciaba Alonso entre lágrimas mientras el público le aplaudía con euforia.