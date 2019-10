18 oct 2019

Toñi Moreno está sensible. No ayuda el hecho de haber sufrido una ruptura recientemente. Y sí, y mucho, el hecho de que esté esperando su primer hijo. Quizás por eso, por la pena de que su padre no vaya a poder conocer a Lola, ha desempolvado una foto junto a él y le ha dedicado unas bonitas palabras.

Este murió hace tres años como consecuencia de un cáncer y la presentadora escribe junto a la instantánea: "Supongo que todos tenéis un ángel. Alguien a quien acudir cuando parece que todo se rompe en mil pedazos... Alguien, da igual la forma que tenga, que es capaz de cogerte de la mano y apretarte tan fuerte que todo vuelve a su lugar".

"El mío se llama Pepe. En esta vida nuestra fue un hombre de campo, honesto, bueno, generoso, noble, pero sobre todo fue tan VERDAD, que asustaba", continúa Toñi, que parece haberse puesto melancólica por una razón que se desconoce.

"Nunca hizo nada para hacer daño a nadie y aún hoy, más de tres años después de su partida, me enorgullezco cuando algún desconocido me para para hablarme de él. Creo que en esta vida me faltaron horas. Pero es curioso... ahora que no está, me guía más que nunca. Papá, te echo tanto de menos...", finaliza.