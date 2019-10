18 oct 2019 sara corral

Para Mila Ximénez su paso por la casa de 'GH VIP 7' está siendo mucho más dura de lo que esperaba. Ya desde el primer momento, la colaboradora de 'Sálvame' amenazó alguna vez con abandonar el concurso, y es que las constantes peleas que se viven dentro de la casa parecen pasarle mucha factura. Es por ello que su amigo Jorge Javier Vázquez ha decidido dedicarle unas palabras.

"Si hemos podido con un concierto de Barbra Streisand, cómo no vas a poder con esto", decía Jorge Javier, a lo que añadía: "¿Sabes una cosa? Al no verte ayer en maquillaje te eche mucho de menos, pero tienes que seguir, y me gustaría verte sonreír más". Frente a estas palabras Mila no podía evitar llorar.

"Llevamos de concurso 5 semanas. Quiero decir, el tiempo pasa muy rápido, no te arrepientas luego de no haber disfrutado o se no haber hecho ciertas cosas", apuntaba Jorge.

Ambos hablaban de los momentos más duros de Mila, y es que la colaboradora ha admitido que lo que peor lleva es el momento de despertar. "Ver a la misma gente, que haya tanta luz... yo sin un café primero no puedo ni hablar", decía Mila.

Parece que estas palabras son todo lo que necesitaba la colaboradora para poner más fuerza y seguir concursando