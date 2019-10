19 oct 2019

La vida amorosa de Alba Carrillo va viento en popa, de eso no hay duda. Aunque escuchemos las palabras 'Feliciano López', el ex de la colaboradora televisiva (que acaba que darse el 'sí quiero' con la modelo Sandra Gago) día sí y día también, parece que Alba está dando un paso adelante después de sus citas fallidas con Thibaut Courtois que no causaron más que polémica.

¿Dónde lo ha desvelado? Durante la última gala de 'Gran Hermano VIP', Alba Carrillo ha afirmado que está 'roneando' con el presentador Santi Burgoa, algo que no nos ha cogido de sorpresa, pero sí que ha sorprendido a más de uno. Sobre todo, porque la colaboradora iba vestida de pollo mientras dio la información.

Jorge Javier Vázquez mencionó durante la gala que Santi sí es una buena elección para Alba, eso sí, lanzó una pullita que no pasó desapercibida. "¿Has surfeado ya con él?", le dijo. La respuesta fue que no, ya que estableció que los deportes no son precisamente lo suyo. Y no se terminó aquñi, ya que también le lanzó un mensaje a su ex, Feliciano: "Todos menos el tenis".

¿Qué sabemos sobre el presentador?

Santi es el encargado de presentar 'Cuatro al Día' junto a Carme Chaparro y es muy activo en su cuenta de Instagram (tal y como podrás apreciar si le echas un vistazo). Solo el tiempo dirá como se desenvuelve esta relación, pero... ojalá llegue a buen puerto.

Seguiremos informando.