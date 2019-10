20 oct 2019

No necesita presentación. Después de casi dos décadas participando en diversos formatos televisivos, Àngel Llàcer es un rosto más que familiar para el público. El actor, que saltó a la fama como profesor en Operación Triunfo en 2001, tiene además una larga trayectoria teatral. Y entre programa y programa, acaba de aterrizar en el escenario del teatro Rialto de la Gran Vía madrileña con 'La Jaula de las Locas', un musical que promete dar mucho que hablar esta temporada.

Poco después del estreno charlamos con él sobre un espectáculo en el que hace de todo desde interpretar hasta dirigir o hacer el casting. Todo ello con su amigo y compañero Manu Guix a la dirección musical, una combinación que resultó un éxito el pasado año en Barcelona y que tiene visos de repetir triunfo en Madrid. "He tenido la suerte de encontrar esta obra que lo tiene todo", cuenta Llàcer.

'La Jaula de las Locas', basado en un texto escrito en 1973 por el dramaturgo francés Jean Poiret, es, según el actor "un canto a la felicidad, a la 'joie de vivre'". Pero también a la libertad y a la autoaceptación. No en vano, el himno del espectáculo es 'Yo soy lo que soy', una canción que interpreta el propio Llàcer metido en la piel de Albin, el dueño de un club y padre de un joven que va a contraer matrimonio y acude a presentar a su futura mujer.

Porque en la obra hay música, baile, humor y también "una historia de amor, porque a todos nos encantan las historias de amor". Pero el asunto va, sobre todo, de autenticidad. Algo que también ha buscado a la hora de elegir a los actores. "El casting es lo más complicado. Creo que es más difícil hacer un buen casting que dirigir una obra", reflexiona.

Pero él sabía lo que quería para este musical. "Necesitaba gente muy honesta. Yo no cogía al que mejor lo hacía, elegía al que lo hacía bien y que además se mostraba. Si tú te escondes ya no me interesas en esta obra, que habla de ser como uno es".

Asegura que para seleccionar ha seguido los pasos de uno de los grandes del teatro, Mario Gas, con quien empezó por los 90 en los musicales, y se ha fijado en Broadway, donde lo prioritario es la actuación. "Yo primo al actor que canta, porque al fin y al cabo, estamos contando una historia. Necesitas a alguien que sepa contar. Que sepa cantar hay mucha gente, que sepa contar, no tanta, y que sepa contar cantando, menos".

¿Hay pocos actores que sepan cantar, o es un mito? "Creo que la cosa es que hay actores que cantan muy bien, tienen mucha técnica, pero que no son muy expresivos. No saben meterse en la piel ni contar las cosas. Que sepan hay pocos. Y creo que todos los tengo yo", dice entre risas. Y es que ahora está pluriempleado. "Tengo tres musicales. En Barcelona El Principito y La tienda de los horrores y en Madrid La Jaula de las Locas".

Un ritmo de vida al que asegura que está "muy acostumbrado" y al que se suma su trabajo en televisión. "En tres semanas creo que empiezo las grabaciones de 'Tu cara me suena'. Y todos los proyectos que van viniendo". Es por eso que, aunque la explosión de su éxito llegó hace dos décadas, su fama nunca ha descendido.

El elenco de 'La jaula de las locas' pinit Alberto bernárdez

¿Cómo gestiona ser conocido? "Me llevo súperbien con la fama", responde. "Pero es que yo gestiono bastante igual el éxito y el fracaso. Ni me hundo cuando fracaso ni me ensalzo cuando tengo éxito. Si algo funciona pues oye, mejor. Eso es muy catalán". ¿Muy catalán?, preguntamos. "Sí. Los catalanes cuando tienen dinero lo esconden. En cambio, dependiendo del lugar, hay gente que lo tiene y lo enseña. El catalán no lo enseña. Y yo creo que con el fracaso y el éxito pasa un poco lo mismo, que lo enseñas o no".

Pese a esa gestión del éxito, no tiene ningún reparo en que la gente le reconozca por la calle, aunque dice, eso no sucede muy a menudo. "Voy vestido distinto y no llevo gafas, así que creo que los que se cruzan conmigo no creen que sea la misma persona que ven en la tele. Pero cuando hablo, sí. La frase que más me han dicho en la vida es: "Te he reconocido por la voz. Bueno, hay otra. La segunda que más me dicen es: 'Mi madre está enamorada de ti'".

Canto a la felicidad

Irradia energía positiva, algo que asegura que se traslada también a su nuevo espectáculo. Destaca que una de las razones para ver su nuevo trabajo es que "todo el mundo sale feliz". Y es que según el actor barcelonés: "Yo siempre he pensado que el teatro es terapéutico y de esta obra los espectadores salen mucho más felices, modificados. Es como un regalo".

Así, al menos lo siente él. "¿Sabes cuando le vas a hacer un regalo a alguien que crees que le va a gustar? Que estás con esa emoción que hasta es mejor hacer el regalo que recibirlo. Pues así estoy yo antes de cada función". Una ilusión que se convierte en el motor para seguir trabajando y subiéndose al escenario cada día.