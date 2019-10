21 oct 2019 sara corral

Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio se han convertido en una de las parejas más seguidas. Y es que tras la polémica que su romance causó dentro del concurso de 'Supervivientes 2019', han sido muchos quienes se han enamorado de ellos.

Este último video de la pareja ha hecho saltar todas las alarmas ¿Se han comprometido?. Violeta recibía un paquete en un restaurante que no sabía lo que era, con cara de sorpresa, la joven extronista lo abría descubriendo dentro un anillo de Cartier valorado en 1.000 euros.

La publicación, que cuenta ya con más de 440.000 reproducciones , se ha llenado de diversos mensajes entre los que se puede leer: "Di que sí, me muero", "Pero que guapa", "Felices tres meses" o "Su cara es adorable" .

Hasta el momento la pareja no ha dicho nada ni ha confirmado si es cierto o no su enlace. Sabemos que les gusta jugar al despiste, así que tendremos que esperar para ver si esta noticia es cierta o no.