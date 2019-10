21 oct 2019 sara corral

Compartir en google plus

Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, que hasta el momento no se había manifestado sobre la relación entre su marido y la que fuera su madrastra, Makoke, ha aprovechado su estancia en la casa de ' GH VIP 7' para romper su silencio.

"Diego también se ha equivocado, pero nunca, nunca, ha mentido en televisión, y antes o después se ha demostrado", decía Estela. "Al final todo ha resultado ser como yo dije que sería", decía Mila Ximénez.

"Diego solamente pide que ella pida perdón. Cuando se separaron él tendría 12 años, era un niño. Si a un niño lo tratas con cariño y amor el te dará lo mismo, pero ella no lo hizo", continuaba contando Estela. "El problema es que ni Diego ni su padre, Kiko, ceden el brazo", sentenciaba.

"Yo no se como se puede ser así, no sé que tendría que hacerme mi hijo para que yo le dejara de hablar", decía Alba Carrillo, a lo que se sumaba Noemí: "Es que un padre es siempre quien tiene que ceder, no es lo mismo el amor de padre a hijo que de hijo a padre".