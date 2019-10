21 oct 2019

La tensión entre Kiko Jiménez y Sofía Cristo el pasado sábado en el 'Deluxe' fue máxima. Hacía mucho tiempo que no veíamos a la hija de Bárbara Rey perder los nervios de esa manera. Pero claro, hay que recordar que es amiga de Gloria Camila, la ex de Kiko, que ha contado intimidades tras la ruptura.

A Sofía se le fue tanto de las manos, que tuvo que pedirle disculpas al final por haberle llamado, entre otras cosas, "muerto de hambre". Pero está claro que el de Linares, que ella considera que se cree una estrella de la tele cuando siempre ha sido el 'novio de', la saca de quicio.

Pero, ¿cuál es el motivo real de esa enemistad? Sofía no tenía problema en recordarlo. Porque aunque la presentadora, Maria Patiño, no recordaba si se había contado en público, ella le advertía que ya se había contado y que no le importaba refrescar la memoria a la audiencia.

Cuando Kiko y Gloria rompieron, él se encargó de airear una serie de infidelidades de ella. Entre las historias que habría extendido, estaba la de que Sofía y la que por entonces era su pareja, se habrían liado en un camerino de Telecinco. Algo que la 'DJ' explicaba que sería prácticamente incesto, porque, para ella, la hija de José Ortega Cano es como una hermana.

Jiménez negaba haber sido él quien había comenzado a extender ese rumor, defendiéndose con aspavientos, que fue la tónica general de la noche cada vez que tenían que dirigirse la palabra entre ellos.