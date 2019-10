21 oct 2019 sara corral

Alba Carrillo tiene una guerra montada con Miguel Frigenti, y eso que ella está concursando en 'GH VIP 7' y él está fuera en los platós. Tras los duros encontronazos que ambos han tenido, hay una persona más que se ha sumado a este enfrentamiento, Belén Esteban.

En la gala de ayer, el programa le puso a Alba un tuit que la 'princesa del pueblo' había escrito para ella. "¿Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en qué puesto quedas tú. Un beso para Mila", se leía.

Frente a estas palabras, la ex de Feliciano López se puso muy nerviosa y contestó: "Me parece bonito el mensaje. No tengo nada que decirle. Le contestaré en mi blog porque no quiero decir nada de lo que después me pueda arrepentir. Pero vamos, ella sabe lo que es estar aquí y lo que la información de fuera te puede desestabilizar".

Alba está nominada y hasta el jueves no sabremos si se convertirá en la próxima expulsada yo si permanecerá una semana más en la casa. Lo que está claro es que aquí fuera tiene bastantes temas por resolver. Tendremos que esperara para ver como termina este encuentro.