22 oct 2019

'Got Talent' está siendo un éxito total, y son ya muchos quienes deciden probar suerte en esta plataforma para nuevos artistas. Entre actuación y actuación, el jurado aprovecha para hablar sobre cualquier cosa, y ayer nos sorprendieron con esta conversación.

Risto Mejide, que acaba de ser padre de una maravillosa niña junto a su mujer, Laura Escanes, y aprovechaba la ocasión para preguntar a sus compañeros sobre a quién se llevarían a una isla desierta.

Edurne, que no acostumbra a hablar de su novio el futbolista David De Gea, dijo: "A una isla desierta me llevaría a mi chico". Fue para muchos una gran sorpresa ya que la pareja no suele hablar de su vida privada y es muy difícil verlos juntos a pesar de llevar 8 años de relación.

Edurne y David parecen estar más que unidos aunque han pasado por situaciones muy difíciles que han puesto su relación en riesgo. Quizás, una de las más sonadas, fue la 'Operación Universal', en la que se acusó de De Gea de formar parte de una trama de abusos sexuales. Sin embargo, fue rápidamente exculpado tras no tener ninguna prueba contra él.