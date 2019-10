22 oct 2019 sara corral

Aunque Alba Carrillo está dentro de la casa de 'GH VIP 7', son varios los asuntos que tiene por resolver fuera de ella. Y es que tras las acusaciones que hizo sobre Miguel Frigenti, Belén Esteban se ha convertido en otra contrincante de la joven, algo que su madre ha defendido.

"Me parece vergonzoso que arremetas contra un formato que lleva 20 años", comenzaba diciendo Belén Esteban sobre las declaraciones de Alba Carillo, quien sentenció: "Es vergonzoso, ojalá salgas nominada".

Palabras a las que Lucía Pariente, madre de Alba contestaba: "Es que me parece tan canalla… mi hija no se ha metido con la productora. Con 33 años hace tiempo que come sola, hacer demagogia lo podemos hacer cualquiera".

"Siempre las hay reinas y siempre están las segundas", decía Lucía. Frente a estas palabras, Belén ha querido restar importancia al asunto, sin embargo, Lucía no ha querido hacer lo mismo.