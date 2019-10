22 oct 2019 sara corral

La casa de 'GH VIP 7' da mucho de lo que hablar, y es que tantas horas encerrados hace que los concursantes se acerquen y distancien constantemente. Mila Ximénez pensaba que el Maestro Joao iba a ser su más fiel amigo dentro de la casa, y aunque lo está siendo, también lo es de alguna que otra persona. Y eso genera en Mila ciertos celos.

"Me tiene muy sola. Está 'Adari, adari' y de mí pasa como de la m...Me estás dejando muy sola. Yo te echo de menos. A mí no me haces ni caso. Me hace falta un apoyo aquí", comenzaba a decir Mila.

"Tú si me necesitas estoy ahí. A mí me tienes siempre", le contestaba Joao, a lo que Mila replicaba: "A quién quieres más, a Adara o a mí?".

"Os quiero a las dos, ¿por qué tengo que elegir si os puedo tener a ambas? Es muy injusto", contestaba Joao. "Somos amigas del alma.Hemos quedado como dos catetas mayores, aburridas", decían mientras se abrazaban.