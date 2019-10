22 oct 2019

El paso de Kiko Jiménez por 'GH VIP 7' parece haberle perjudicado más de lo que puede haber ganado (sobre todo a nivel económico) con las semanas que ha permanecido dentro de la casa de Gudalix de la Sierra. El de Linares ha tenido que aguantar las críticas fruto de su comportamiento, y la última en sumarse a las misma ha sido Toñi Moreno.

La presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', programa del que él es colaborador, le daba ayer un 'zasca'. Una colleja verbal por su bien, porque dejaba bien claro que, a pesar de esa regañina, le tiene un enorme cariño. Porque no le gusta nada cómo está actuando en televisión.

Toñi aprovechaba una discusión de Kiko con Nagore Robles, en la que él contestaba con exceso de chulería, para pararle los pies y advertirle: "Me caes muy bien Kiko, pero a veces crees que sabes más que nadie… No me digas que esto lo haces por necesidad económica, porque no tienes cargas y no trabajas en el campo de jornalero, por ejemplo. Lo haces porque te gusta".

La de Sanlúcar de Barrameda no es la primera en plantarle cara, sobre todo, desde que hiciera suyo el 'todo vale' dentro del 'reality' y, a pesar de tener fuera esperando a Sofía Suescun, se acercara de manera más que peligrosa a Estela Grande, mujer de Diego Matamoros.

¿Servirá este corte de Toñi para que el joven reflexione y reconduzca su comportamiento?