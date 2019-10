24 oct 2019 sara corral

Ayer, 'Sálvame' se llenó de misterio, y es que Belén Esteban guardaba algo que no pasó desapercibido y Jorge Javier no tardó en darse cuenta. Parando por completo la emisión, Jorge Javier se llevaba a la 'princesa del pueblo' a un sofá para intentar hablar con ella.

Ambos se apartaban bajo la mirada expectante del público y los colaboradores. "Voy a explicarlo, tú me quieres a tu manera, que es complicada, pero yo la respeto. Nuestro problema es que pasan cosas hace mogollón de tiempo y no las hablamos", comenzaba diciendo Belén.

"¿Como cuál?", preguntaba inquieto Jorge, a lo que su compañera contestaba: "Tendría que contarte la historia entera y no lo voy a hacer porque perjudicaría a una persona. Es que no nosotros tenemos que hablar las cosas Jorge".

"Me altero en el momento y he llorado, pero ya estoy bien. Quiero que las cosas que nos pasen las hablemos, sean de hace diez, cinco o tres años. Seguro que a ti se te ha olvidado, pero a mí no", sentenciaba la princesa del pueblo.