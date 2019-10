24 oct 2019 sara corral

Elena Furiase, la hija de Lolita Flores, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y es que la joven ha sido madre primeriza junto a su chico. Su hija, Noah, ha llenado la casa y la vida de la actriz de amor y felicidad, tal es así, que está planteando ampliar la familia.

"Es muy bueno, muy despierto", son las primeras palabras que Elena decía sobre su hijo, a lo que añadía: "Y ahora mucho más, que ha empezado a corretear por la casa".

"Está en un seno familiar con amor, que es de lo más importante", continuaba diciendo la joven actriz que ha asegurado que la maternidad está cumpliendo todas sus expectativas. "Me está haciendo muy feliz", decía.

De hecho, se ha atrevido a decir que está deseando repetir esa experiencia. "Ni tarde ni pronto, todavía no me he puesto, pero por lo menos antes de los dos o tres años si que me gustaría", decía para la revista 'Diez Minutos'.