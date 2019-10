24 oct 2019

No corren buenos tiempos para María José Cantudo. Uno de los grandes nombres del cine de los años 70, hablaba ayer en 'Aquellos maravillosos años', el programa de Telemadrid que presenta Toñi Moreno, y explicaba los problemas que ha tenido con la última vivienda que ha comprado.

María José puso a la venta la casa en la que vivía para adquirir otra con la que había sentido un auténtico flechazo. Sin embargo, una vez soltó el dinero correspondiente, se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa de la que dio los detalles justos por recomendación de su abogado.

"Compré una casa y era de una quiebra", contaba antes de derrumbarse y conseguir añadir: "Me ha dicho mi abogada que no diga nada. Me han hecho un poco de daño. Hay gente que engaña y son especuladores". Unas palabras con las que destapaba esa estafa de la que ha sido víctima.

Y tras las que también sacaba a la luz que, como se suele decir, de toda historia mala hay que sacar un punto positivo. Esta, también la tiene. "Un desconocido me ayudó con el engaño de la casa y es una persona muy importante. Estoy muy agradecida", relataba a la presentadora sobre esa especie de ángel de la guarda.