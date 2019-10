25 oct 2019

La polémica en el perfil de Instagram de Mónica Cruz está servida. El motivo no es otro que la última foto que ha colgado la actriz y que, a los ojos de un buen número de usuarios de la red social, tiene un retoque excesivo. Vamos, que al responsable del resultado final de la instantánea se le ha ido la mano con el Photoshop algo que no le pasa a su hermana Penélope en esta imagen en bikini).

La foto pertenece a la promoción de una colección que ha diseñado, tal y como explica al lado: "Os presento mi nueva colección que he diseñado para @majoricaofficial... Una colección llena de magia y recuerdos de mi experiencia como madre, que simboliza el vínculo tan especial que existe entre madres e hijas. @majoricaofficial donará 1€ por cada pieza vendida de esta colección para la lucha contra el #cáncer a @fundacion_fero".

He hecho de que haya una causa solidaria detrás no ha ablandado al sector crítico, que considera que la cara de la hermana de Penélope está demasiado perfecta como para ser real. "Photoshop máximo", "No entiendo la foto. Parece un muñeco de cera. Una lástima de Photoshop con la belleza natural que tiene esta mujer" o "Pues siento decirte que la expresión, retoque o lo que quiera que tenga la foto no ayuda. Te he visto mucho más guapa", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ofrecemos otra imagen de ella, tomada hace unos días, para que nuestras lectoras puedan valorar si existe o no exceso de la herramienta que se ha convertido en ángel y verdugo, a partes iguales, de las 'celebrities' desde hace años.